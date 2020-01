Lausanne-Talent Dan Ndoye wechselt in die Ligue 1

Lausannes Sturmtalent Dan Ndoye verlässt seinen Stammklub im Sommer und wechselt in die Ligue 1 zu Nizza.

Die Südfranzosen verpflichten den 19-jährigen Angreifer per sofort, verleihen ihn aber noch bis Saisonende zurück an Lausanne-Sport. Dort hat Dan Ndoye in dieser Saison in bisher 18 Ligaeinsätzen zwei Treffer und sechs Assists markiert. Der Schweizer U21-Nationalspieler ist ein Eigengewächs der Lausanner und geht im Sommer also den Gang ins Ausland.

🤝⚽️ Le FC Lausanne-Sport annonce la vente de son jeune attaquant Dan Ndoye à l’@ogcnice qui continuera de jouer au LS en tout cas jusqu’à la fin de la saison en cours.#AllezLausanne #DanNdoye https://t.co/ef3p6a6Xk1 — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) January 27, 2020

psc 27 Januar, 2020 16:14