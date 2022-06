Torjäger Florian Kamberi heuert beim FC Winterthur an

Nachdem Florian Kamberi seinen Vertrag beim FC St. Gallen aufgelöst hatte, kommt er nun beim FC Winterthur unter.

Der 27-jährige Mittelstürmer läuft somit künftig wieder in der Super League auf. In der vergangenen Saison war er in die englische Championship an Sheffield Wednesday ausgeliehen. Dort gelangen ihm in 23 Spielen vier Treffer. Nun soll der gross gewachsene und torgefährliche Angreifer Aufsteiger Winterthur die notwendien Tore bescheren.

psc 24 Juni, 2022 10:17