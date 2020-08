Nächster Neuzugang bei GC: Dominik Schmid ist da

Die Grasshoppers begrüssen im Hinblick auf die neue Saison den nächsten Neuzugang: Linksverteidiger Dominik Schmidt wechselt ablösefrei zu den Zürchern.

Der 22-Jährige stand zuletzt bei Challenge League-Konkurrent FC Wil unter Vertrag. Dort bestritt er in der kürzlich zu Ende gegangenen Saison 21 Ligaspiele. Ausgebildet wurde er ursprünglich beim FC Basel. Für die Bebbi bestritt er in der Vergangenheit auch 16 Partien in der Super League. Jetzt heuert Dominik Schmid für drei Jahre bei GC an.

psc 7 August, 2020 11:59