Dieser Trainer soll den SC Kriens wieder in die Challenge League führen

Vor wenigen Tagen hatte der SC Kriens bekanntgegeben, sich zur kommenden Saison auf der Trainerposition umzuorientieren. Jetzt soll feststehen, wer den Posten von Rene van Eck übernehmen wird.

Der SC Kriens steht schon etliche Wochen als Absteiger der Challenge League fest. Inzwischen soll klar sein, wer die Innerschweizer am besten auf dem direkten Weg zurück in die Schweizer Zweitklassigkeit führen soll. Laut “Blick” steht Sven Lüscher ab der kommenden Saison in chefverantwortlicher Position.

Der 38-Jährige ist im Kleinfeld kein Unbekannter, spielte zwischen 2006 und 2008 für den SC Kriens. Ansonsten stehen Profistationen beim BSC Young Boys, dem FC Winterthur sowie dem FC Aarau in seinem Lebenslauf. Seit 2020 trainiert Lüscher die Aargau U18.

Rene van Eck, der den SC Kriens im November vergangenen Jahres übernommen hatte, den Abstieg aber nicht verhindert konnte, scheidet zur neuen Saison aus einem Amt aus.

“Wir wollen mit frischen Ansätzen in die kommende Saison starten. Das Team soll ein neues Gesicht bekommen. Dazu gehört für uns auch eine Veränderung auf dem Posten des Cheftrainers. Ich schätze Rene persönlich sehr, im Sinne der Neuausrichtung halte ich diesen Schritt aber für nötig”, sagte Kriens-Sportchef Marco Wiget.

aoe 9 April, 2022 17:11