Kurz vor Unterschrift: Neuer Job für Kovac

Nach seiner Entlassung beim FC Bayern im November vorigen Jahres war Niko Kovac ohne Traineranstellung. Das wird sich einem Medienbericht zufolge zur neuen Saison ändern.

Niko Kovac kehrt knapp einem Jahr nach seinem Aus beim FC Bayern wohl in Kürze in den internationalen Top-Fussball zurück. Laut einem Bericht der französischen “L’Equipe” wird der Kroate zukünftig auf dem Trainerstuhl des AS Monaco Platz nehmen.

Im Gegenzug steht Roberto Moreno unmittelbar vor der Entlassung. Der Iberer hatte den Klub aus dem Fürstentum erst im Januar übernommen und holte aus 13 Pflichtspielen lediglich fünf Siege. In der wegen des Coronavirus vorzeitig abgebrochenen Ligue-1-Saison belegte Monaco den enttäuschenden 9. Platz. Moreno steht eigentlich noch bis Ende Juni 2022 unter Vertrag.

Kein Hertha, keine Premier League

Kovac soll derweil unmittelbar vor der Unterschrift stehen. Das Engagement in Monaco kommt durchaus überraschend. Nachdem Kovac zuletzt mit dem Trainerposten bei Hertha BSC verbunden wurde, hiess es, dass die Premier League das Ziel des gebürtigen Berliners sei.

Die Monegassen locken mit einem langfristigen Arrangement. Ausserdem soll Bruder Robert Kovac, der Niko schon in München assistiert hatte, auch in Monaco dessen Trainer-Staff angehören.

aoe 18 Juli, 2020 15:17