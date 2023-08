Monacos Trainer Adi Hütter fordert Verstärkung für den Sturm

Nach der schweren Verletzung von Breel Embolo (Kreuzbandriss) und dem Verkauf von Kevin Volland an Union Berlin fehlen bei Monaco die Optionen im Angriff. Adi Hütter fordert Verstärkungen.

Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch betont der österreichische Trainer der Monegassen, dass er zwar grundsätzlich mit seiner Mannschaft zufrieden sei, im Sturm aber noch etwas gehen könnte. "Wir haben zurzeit mit Wissam Ben Yedder und Myron Boadu nur zwei Stürmer, deshalb ist das in den letzten Tagen des Transfermarkts sicherlich ein Thema. Wir haben bisher gut performt, aber wir müssen für allfällige Verletzungen gewappnet sein. Wir arbeiten daran", sagt Hütter.

Aktuell arbeitet der Ligue 1-Verein an einer Verpflichtung von Arsenal-Stürmer Folarin Balogun. Monaco ist in der Liga mit zwei Siegen in die neue Saison gestartet.

psc 23 August, 2023 17:45