Nacer Chadli unterschreibt in Istanbul

Der belgische Flügelstürmer Nacer Chadli verlässt Monaco definitiv und wechselt in die Türkei.

Der 31-jährige Nationalspieler unterschreibt einen Vertrag beim türkischen Meister Istanbul Basaksehir. Unter dem neuen Monaco-Trainer Niko Kovac spielte Nacer Chadli keine Rolle mehr, nachdem er bereits in der vergangenen Saison in seine Heimat an den RSC Anderlecht verliehen war.

psc 10 September, 2020 13:52