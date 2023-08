Nächster Transfer perfekt: Volland wechselt von Monaco zu Union

Union Berlin tätigt einen weiteren vielversprechenden Transfer: Stürmer Kevin Volland kommt von der AS Monaco.

Kevin Volland wechselt von der AS Monaco zu Union Berlin. Der 15-fache deutsche Nationalspieler verstärkt die Offensive der Eisernen zur Saison 2023/24 und unterschreibt einen bis 2026 datierten Arbeitsvertrag. "Ich bin in der Bundesliga aufgewachsen und habe sie nie aus den Augen verloren. Dass ich nun hier bei Union weiterhin die Chance bekomme, auf höchstem Niveau zu spielen, freut mich sehr. Der Verein und die Mannschaft haben viel vor in der kommenden Zeit, ich will mein Bestes geben, um meinen Teil dazu beizutragen", sagt der 31-Jährige, der rund vier Mio. Euro Ablöse kostet.

Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer, bekräftigt: "Wir haben in jedem der Gespräche mit Kevin gespürt, wie sehr er zurück nach Deutschland und in die Bundesliga wollte. Seine Qualitäten vor dem Tor hat er in all den Jahren national und international unter Beweis gestellt. Wir freuen uns auf diesen offensiv flexibel einsetzbaren Spieler."

adk 18 August, 2023 09:27