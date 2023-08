Union Berlin schnappt sich auch Kevin Volland

Union Berlin rüstet weiter auf. Nach Robin Gosens sollen sich die Berliner auch Kevin Volland schnappen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zieht es Kevin Volland von der AS Monaco zu Union Berlin. Der Transfer des Stürmers soll am Donnerstag über die Bühne gehen, der Medizincheck des 31-Jährigen sei bereits gebucht. Monaco darf sich auf eine Ablöse von rund 4,5 Millionen Euro plus 1,5 Millionen Euro an Boni freuen.

Für Volland geht es damit nach drei Spielzeiten im Fürstentum zurück in die Bundesliga, wo er einst bereits für die TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen stürmte. Bei Union trifft er dann unter anderem auf Rekordtransfer Robin Gosens, den die Unioner für kolportierte 15 Millionen Euro von Inter Mailand verpflichtet haben.

adk 16 August, 2023 10:16