Nati-Goalie Jonas Omlin kann nach Verletzung Entwarnung geben

Nachdem sich der Schweizer Nati-Goalie Jonas Omlin am vergangenen Wochenende für seine Klub in Montpellier gegen Olympique Lyon verletzt hatte, folgt nun die Entwarnung.

Der 28-Jährige muss in dieser Woche zwar kürzertreten, eine Teilnahme an der WM in Katar im kommenden Monat ist allerdings nicht gefährdet. Omlin wird voraussichtlich lediglich eine Woche geschont. Der Keeper will als Nummer 2 oder 3 an die WM in Katar reisen.

psc 26 Oktober, 2022 19:02