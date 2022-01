Edeltechniker Hatem Ben Arfa ist zurück und unterschreibt in der Ligue 1

Nach einer halbjährigen Pause, in der er ohne Verein war, kehrt Hatem Ben Arfa zurück und unterschreibt beim französischen Meister OSC Lille.

Der 34-jährige Angreifer bindet sich für den Rest der Saison an den Ligue 1-Verein. Ben Arfa kann sich seinem neuen Klub ablösefrei anschliessen. In der vergangenen Saison war er für Girondins Bordeaux aktiv. Im vergangenen Sommer lief sein Vertrag dort allerdings aus. Der begnadete Techniker hat in seiner Karriere bereits für zahlreiche Vereine gespielt, darunter PSG, Newcastle United und Olympique Lyon.

Auf sein neues Engagement freut er sich: “Es ist eine Ehre für mich, diese Herausforderung annehmen zu dürfen, wobei ich in erster Linie der Mannschaft und dem Verein helfen möchte, ihre Ziele zu erreichen. Ich fühle mich sehr gut und freue mich sehr auf die Rückkehr in den Wettkampfmodus.”

https://twitter.com/losclive/status/1483783662822998018

psc 19 Januar, 2022 14:06