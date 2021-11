Das Warten hat ein Ende: Ramos feiert PSG-Debüt

Sergio Ramos steht erstmals nach seinem Wechsel von Real Madrid zu Paris Saint-Germain in der Startelf der Franzosen. Der 35-jährige Innenverteidiger gibt damit sein PSG-Debüt.

Nach monatelanger Verletzungspause lässt Paris Saint-Germain Sergio Ramos endlich von der Leine. Für das Ligue-1-Spiel auswärts bei St-Étienne (Sonntag, 13 Uhr) beruft PSG-Cheftrainer Mauricio Pochettino den langjährigen Defensivboss von Real Madrid in die Startformation.

Ramos bildet damit gemeinsam mit Marquinhos am 15. Spieltag das Innenverteidiger-Duo des Pariser Hauptstadtklubs. Bereits gegen Manchester City (1:2) in der Champions League stand Ramos erstmalig im Aufgebot von PSG, kam dabei aber nicht zum Einsatz. Gegen St-Étienne kommt er somit erst zu seinem achten Pflichtspiel-Einsatz im Kalenderjahr 2021. Die anderen sieben bestritt er in Diensten von Real Madrid respektive der spanischen Nationalmannschaft.

adk 28 November, 2021 12:18