Details zum neuen Messi-Vertrag bei PSG durchgesickert

Inzwischen scheint klar, dass sich Lionel Messi für eine weitere Saison an seinen aktuellen Klub Paris St. Germain bindet. Jetzt sickern bereits Details zum Kontrakt durch.

Messi wird sich gemäss «L’Équipe» für eine weitere Spielzeit bis Juni 2024 mit Option auf ein weiteres Jahr an die Franzosen binden. Der 35-jährige Argentinier kassiert ein Jahressalär von 30 Mio. Euro pro Jahr. Der Zauberfloh ist in dieser Woche nach den Feierlichkeiten im Anschluss an den WM-Titel nach Paris zurückgekehrt und wird sich zeitnah mit der Klubleitung zusammensetzen. Die Unterschrift unter den neuen Vertrag scheint bereits nur noch Formsache zu sein. Andere Interessenten wie Inter Miami oder auch sein Ex-Klub Barça gehen leer aus.

Klubboss Nasser Al-Khelaïfi hatte die Vertragsverlängerung mit Messi von Beginn weg als Priorität erachtet.

psc 5 Januar, 2023 10:32