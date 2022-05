Löw zählt zu PSG-Kandidaten – Klubtrainer “würde mir Spass machen”

Mauricio Pochettino soll bei Paris Saint-Germain vor dem Aus als Trainer stehen. Beerbt Joachim Löw den Argentinier?

Die französische Sportzeitung “L’Équipe” geht davon aus, dass Joachim Löw das Projekt Paris Saint-Germain interessieren würde, “sollte sich die Gelegenheit bieten”. Hinter den Kulissen soll der Abgang von Mauricio Pochettino bereits so gut wie beschlossen sein. Wunschkandidat Zinédine Zidane habe PSG indessen schon eine Absage erteilt.

Könnte die Wahl somit auf Löw fallen? “Ich würde schon gerne wieder einen Klub trainieren. Das würde mir Spass machen”, sagte Löw am Samstag am Rande des DFB-Pokal-Finals dem TV-Sender “Sky”. Der ehemalige deutsche Bundestrainer fügte an: “Es gibt einige Anfragen, das eine oder andere Angebot, mit dem ich mich jetzt beschäftige in den nächsten Wochen. Entscheidung ist noch keine getroffen.” Ob PSG Löw kontaktieren wird, wird sich noch zeigen.

adk 22 Mai, 2022 15:56