Mega-Wechsel? Messi-Vater trifft wohl in Saudi-Arabien ein

Al-Hilal soll nun scharf sein auf Lionel Messi. Offenbar befindet sich der Vater des Offensivstars bereits in Saudi-Arabien.

Das wäre ein Hammer! Laut «The New Arab» soll nun Lionel Messis Vater und Berater Jorge in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad eingetroffen sein, um über einen möglichen Transfer zu Al-Hilal zu sprechen. Zuletzt hatte laut «Sport Bild» der Rallye-Fahrer Nasser Al-Attiyah, der ein Verwandter des Emirs von Katar ist, die Wechselgerüchte weiter angeheizt: «Ich bin sicher, dass Messi in ein paar Monaten von einem Verein aus Saudi-Arabien unter Vertrag genommen wird. Und ich kann Ihnen sagen, von welchem Team: Ich bin sicher, dass er bei Al-Hilal landen wird.»

Wechselt nach Cristiano Ronaldo, den es zu Al-Nassr zog, nun auch Messi nach Saudi-Arabien? Wie die katalanische Sportzeitung «Mundo Deportivo» berichtet, will Al-Hilal den Star von Paris Saint-Germain loseisen. Gerüchten zufolge ist Al-Hilal bereit, dem siebenfachen Weltfussballer ein wahnsinniges Angebot vorzulegen.

Messi könnte demnach noch mehr verdienen als Cristiano Ronaldo, der bei Al-Nassr auf bis zu 200 Millionen Euro pro Jahr kommen soll. Im Falle eines Wechsels soll Messi stolze 300 Millionen Dollar, also umgerechnet 280 Millionen Euro, kassieren – und das ebenfalls pro Jahr. Noch handelt es sich dabei aber um Spekulationen. Messis Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft indes zum Saisonende aus. Dort steht eine Verlängerung im Raum.

adk 13 Januar, 2023 12:23