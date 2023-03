Newell’s Old Boys bleiben an Lionel Messi dran: «Legitim, davon zu träumen»

Lionel Messi ist Stand jetzt im Sommer ablösefrei auf dem Markt. Die Chance für seinen Jugendklub Newell’s Old Boys? Die Entscheidungsträger träumen jedenfalls noch immer vom Coup.

Im Fussball ist ja generell alles möglich, heisst es immer gerne. So lassen die Newell’s Old Boys auch weiterhin nicht davon ab, Lionel Messi zurückholen zu wollen. In diesem Sommer ergibt sich sogar wieder die Möglichkeit eines ablösefreien Transfers.

«Für jeden Fussballfan wäre es toll, Messi in seinem Verein zu haben. Für die Fans von Newell’s würde es noch mehr bedeuten, denn Lionel gehört zu uns, er kommt aus unserer Cantera», sagt Newell’s-Manager Federico Ripani bei «Sportitalia». «1993 trug Diego Maradona das Trikot von Newell’s: Angesichts dieses Präzedenzfalls ist es legitim, davon zu träumen, dass auch Lionel Messi hierher zurückkehrt.»

Die Träume im fernen Argentinien werden sich aber wohl auch in diesem Sommer nicht realisieren lassen. Lionel Messi soll nämlich bereits die Entscheidung getroffen haben, seine Karriere definitiv in Europa fortsetzen zu wollen. Die Vertragsverlängerung bei seinem aktuellen Klub Paris Saint-Germain ist momentan das wahrscheinlichste Szenario.

Neben Ripani geht auch Vizepräsident Pablo Allegri seinen Träumen nach: «Hier ist sein Zuhause und die Türen werden für ihn immer offen sein. Ob es Kontakte gegeben hat? Nein, es gab nie Kontakte mit dem besten Spieler der Welt.»

aoe 4 März, 2023 12:35