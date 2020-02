Neymar kündigt Wechsel zu Beckhams Klub an

Neymar will sich eines Tages dem Verein von David Beckham anschliessen.

Dieser nimmt mit Inter Miami in Kürze den Spielbetrieb in der MLS auf. Bei einem gemeinsamen Interview beim Youtube-Channel von “Outro” kündigt Neymar nun schon einmal an, dass er dereinst “unter” Beckham spielen will. “Deal. Ich habe ihm gesagt, dass ich eines Tages dort spielen werde. In einigen Jahren wird Beckham mein Präsident sein.”

Beckham plant bei Inter Miami in den kommenden Jahren mehrere Topspieler aus Europa abzuwerben. Die Namen Edinson Cavani (32), Luka Modric, Sergio Agüero oder David Silva werden bereits gehandelt. Eines Tages könnte also auch Neymar hinzukommen.

psc 11 Februar, 2020 16:45