Die Saudis locken Lionel Messi mit 220 Mio. Euro-Angebot

Die saudische Liga will nach Cristiano Ronaldo auch dessen ewigen Rivalen Lionel Messi anlocken.

Wie die «Marca» berichtet, soll der argentinische Weltmeister künftig allerdings nicht gemeinsam mit CR7 für Al-Nassr, sondern für Ligarivale Al-Hilal stürmen. Messi winkt bei einer Unterschrift bei den Saudis demnach ein Wahnsinns-Jahressalär von 220 Millionen Euro.

Eine solche Summe kann er in Europa nicht kassieren. Allerdings soll Messi einen Verbleib in Europa favorisieren. Demnach will er mindestens bis zur Copa America 2024 weiterhin auf allerhöchstem Niveau spielen. Sein aktueller Vertrag bei Paris St. Germain endet Ende Juni. Stand jetzt kann er sich den Verein danach frei auswählen.

psc 15 März, 2023 11:54