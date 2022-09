Sergio Ramos kehrt ins Nationalteam zurück und fällt Zukunftsentscheidung

Nachdem Sergio Ramos bei Paris St. Germain eine erste Saison zum Vergessen erlebte, die von mehreren Verletzungen geprägt war, trumpft er in dieser Spielzeit gross auf – und kehrt nun wohl in die spanische Nationalmannschaft zurück.

Wie die “Marca” berichtet, figuriert der 36-Jährige für die anstehenden Nations League-Spielen gegen die Schweiz und Portugal im Aufgebot von Nationaltrainer Luis Enrique. Somit könnte Ramos erstmals seit März 2021 wieder für die Furia Roja auflaufen.

Auch eine andere wichtige Entscheidung könnte gefallen sein: PSG-Trainer Christophe Galtier setzt voll auf den 36-jährigen Routinier. Zehn Spiele bestritt der Innenverteidiger in dieser Saison bereits. Als Lohn für die starken Leistungen soll Ramos einen neuen Vertrag bekommen. Aktuell ist der Verteidiger nur noch bis Juni 2023 an die Pariser gebunden. Offenbar ist er bereit, seine Zeit in Paris über diese Spielzeit hinaus auszudehnen.

psc 15 September, 2022 10:19