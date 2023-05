Vater Jorge bestätigt: Messi-Entscheidung erst nach Saisonende

Via Instagram bekräftigt der Argentinier, dass bisher nichts unterschrieben sei und eine (offizielle) Entscheidung um die Zukunft des argentinischen Weltmeisters definitiv erst nach Saisonende fällt. Auch eine Zusage gebe es bislang nicht. «Ich kann garantieren, dass vor dem Ende der aktuellen Saison nichts akzeptiert, entschieden oder unterschrieben wird», schreibt Messi Senior. Ausserdem moniert er, dass Medien bewusst Gerüchte streuen und Fake News verbreiten würde.

Noch steht also nicht fest, ob Lionel Messi das lukrative Angebot aus Saudi-Arabien tatsächlich annimmt. Der 35-Jährige will sich erst einmal auf das Saisonfinale mit PSG konzentrieren, wo er nach einer internen Suspendierung als Folge eines Kurztrips nach Saudi-Arabien wieder am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen darf.

It's clear now, no??

Jorge Messi publishes on Instagram (#jorge.sole) a statement confirming that decision about Leo future will be taken at the end of the season

Nothing agreed with anyone at this point pic.twitter.com/kYoSdgqQfa

— Guillem Balague (@GuillemBalague) May 9, 2023