Bier & Gesang: So feiern die Nati-Stars den WM-Einzug

Wie ein Schnappschuss aus der Garderobe zeigt, floss das Bier nachdem 4:0-Sieg gegen Bulgarien zumindest bei den Betreuern schon ordentlich. Wie sehr die Spieler “mitgemacht” haben, wird erst einmal nicht ersichtlich.

Gefeiert wurde dann aber auch beim anschliessenden Dinner. Unter anderem wurde der Hit “Sweet Caroline” intoniert:

