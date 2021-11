Good News aus der Nati: Gavranovic voll im Training

Gute Nachrichten aus dem Lager der Schweizer Nati: Der angeschlagene Mario Gavranovic konnte am Mittwoch die Trainingseinheit der Mannschaft mitmachen.

Dies berichtet “SRF-Reporter Jeff Baltermia. Die Nati bereitet sich im Tessin auf den Kracher gegen Italien am Freitag in Rom vor. Gavranovc könnte im Angriff angesichts der Ausfälle von Haris Seferovic und Breel Embolo zu einer wichtigen Waffe avancieren. Er leidet an einer Fussprellung. Die Schmerzen scheinen aber zu verkraften sein.

Endlich mal good news: Mario Gavranovic konnte heute das komplette Training mitmachen. Es sieht gut aus für Freitag. #schweizernati #ITASUI #srffussball @nati_sfv_asf @srfsport — Jeff Baltermia (@JeffBaltermia) November 10, 2021

psc 10 November, 2021 13:51