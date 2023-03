Liebe mit Sky-Moderator? Lehmann reagiert

Die «Bild» hatte kürzlich berichtet, dass Alisha Lehmann mit Riccardo Basile aktuell am Anbandeln sei. Gefunkt haben soll es bei den gemeinsamen Aufnahmen für die «Sky»-Doku «Meine Geschichte» über Lehmanns Leben. Die 24-jährige Fussballspielerin von Aston Villa dementiert dies nun deutlich.

«Leute, bitte. Ich habe ein Interview gegeben», schreibt sie auf Twitter und fügt an: «Da ist nichts und da wird auch nie etwas sein. Danke für die Fake News.» Deutliche Worte, die Klarheit schaffen.

Guys please, I did one interview. There is nothing and it will never be anything, thanks for the fake news! https://t.co/qJCorI0KSz

