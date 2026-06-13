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Dreier- oder Viererkette?

Murat Yakin lässt vor WM-Auftakt der Schweizer Nati zwei Positionen offen

Autor: | Publiziert: 13 Juni, 2026 12:26
Murat Yakin lässt vor WM-Auftakt der Schweizer Nati zwei Positionen offen

Der Schweizer Nati-Coach Murat Yakin lässt sich vor dem WM-Auftakt gegen Katar nicht in die Karten blicken und verrät keine Details zur Aufstellung.

Insbesondere lässt er die Frage für die Öffentlichkeit weiterhin offen, ob er am Samstagabend mit einer Dreier- oder Viererkette antritt. «Ich habe eine erfahrene Mannschaft, die verschiedene Systeme spielen kann», lässt Yakin auf der Pressekonferenz vor der Partie lediglich verlauten. Intern hat er das Spielsystem indes bereits verraten, die Spieler wissen Bescheid.

In der WM-Qualifikation hat Yakin vornehmlich auf eine Viererkette gesetzt und war damit erfolgreich: An der EM 2024, die ebenfalls positiv verlief, kam allerdings eher die Dreierkette zur Anwendung.

Zum Grossteil steht die Aufstellung: Im Tor steht Gregor Kobel. In der Abwehr sind Manuel Akanji und Nico Elvedi gesetzt. Davor agieren Remo Freuler und Granit Xhaka. Für offensiven Wirbel werden Dan Ndoye, Ruben Vargas, Breel Embolo und Johan Manzambi sorgen.

Offen ist im Grunde, wer die Defensive komplettiert: Denis Zakaria und Ricardo Rodríguez kommen für die linke Seite infrage, während Silvan Widmer sowie Michel Aebischer – der in der Vorbereitung zu überzeugen vermochte – Kandidaten für die rechte Seite sind.

Klarheit wird ungefähr um 20 Uhr Schweizer Zeit herrschen: Dann werden die Aufstellungen bekanntgegeben.

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