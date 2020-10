Schweizer Länderspiele finden trotz positivem Coronatest statt

Die drei Länderspiele der Schweizer Nati, die für die kommenden Tage geplant sind, finden voraussichtlich wie geplant statt.

Am Mittwoch trifft die Schweiz in St. Gallen auf Kroatien. Am Samstag geht es auswärts gegen Spanien und am nächsten Dienstag ebenfalls auswärts gegen Deutschland. Nach dem positiven Coronatest von Xherdan Shaqiri steht hinter den drei Spielen ein Fragezeichen. Wie der Teamarzt der Schweizer Nati auf einer Pressekonferenz am Dienstagmorgen erörtert, sollten die Spiele aber wie geplant durchführbar sein: “Stand jetzt wird das Spiel am Mittwoch gegen Kroatien normal durchgeführt”, sagt Martin Maleck.

Er führt aus: “Alle Spieler sind negativ gestetet worden. Wenn allerdings doch noch klinische Symptome auftauchen würden, könnte das zu einer Absage führen.”

psc 6 Oktober, 2020 11:41