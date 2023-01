Die Schweizer Nati spielt in EM-Quali in Genf, Luzern, Sion & St. Gallen

Die Schweizer Nati beginnt Ende März die Quali-Kampagne für die EM 2024 in Deutschland. Die vier ersten Heimspiele bis im Oktober werden in vier unterschiedlichen Stadien stattfinden.

Den Heimauftakt gegen Israel bestreitet die Nati am 28. März im Stade de Genève. Es folgen weitere Spiele in Luzern (am 19. Juni gegen Rumänien), in Sion (am 12. September gegen Moldawien) und in St. Gallen (am 15. Oktober gegen Belarus). Noch offen ist die Austragungsstätte für das Spiel gegen den Kosovo am 18. November.

🇨🇭🆚 🇮🇱 🏟️ Stade de Genève 📅 28.3, 20:45

🇨🇭🆚 🇷🇴 🏟️ swissporarena, Luzern 📅 19.6, 20:45

🇨🇭🆚 🇦🇩 🏟️ Tourbillon, Sion 📅 12.9, 20:45

🇨🇭🆚 🇧🇾 🏟️ kybunpark, St.Gallen 📅 15.10, 18:00

🇨🇭🆚 🇽🇰 🏟️ tbd 📅 18.11, 20:45 ⚽️ EURO 2024 Qualifiers ➡️ https://t.co/AeHvUVv9wn pic.twitter.com/ICn2NWqY2D — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) January 20, 2023

psc 20 Januar, 2023 16:14