Schweizer Verband stellt Projekt für Frauen-EM 2025 vor: 9 Städte sind dabei

Der Schweizerische Fussballverband hat am Mittwoch die Kampagne für die Austragung der Frauen-EM 2025 im eigenen Land lanciert. Insgesamt 9 Städte sind für die Austragung vorgesehen.

Die Spiele sollen in Basel, Bern, Genf, Zürich, St. Gallen, Sion, Lausanne, Luzern und Thun stattfinden. “Eine Austragung in der Schweiz ist eine riesige Chance für uns, der Welt die europäische Frauenfussball-Elite und unser Land zu präsentieren”, sagt SFV-Präsident Dominique Blanc. Und Tatjana Haenni, Direktorin Frauenfussball, ergänzt: “Alleine mit einer gelungenen Kandidatur erhöhen wir das Bewusstsein und die Popularität des Frauenfussballs in der Schweiz.”

Das finale Bewerbungsdossier wird am 12. Oktober eingereicht. Die Konkurrenz für die Schweiz ist gross: Mit Frankreich, Polen, Ukraine sowie einem Bündnis der 4 skandinavischen Länder gibt es vier Konkurrenten. Die Uefa wird am 25. Januar 2023 über den Gastgeber entscheiden.

psc 14 September, 2022 14:03