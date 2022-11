Sommer erhält rechtzeitig zum WM-Auftakt grünes Licht

Bezüglich Yann Sommer gibt es positive Neuigkeiten. Der Nati-Stammgoalie kam beim WM-Auftakt gegen Kamerun mitwirken.

Zuletzt plagten Yann Sommer Probleme am Knöchel, weshalb er bei Borussia Mönchengladbach pausieren musste. Rechtzeitig zum Start der WM in Katar erhält der 33-Jährige aber grünes Licht. «Es geht Yann jeden Tag besser», sagt Nati-Doc Pierre-Etienne Fournier laut «Blick». Sommers Knöchel schwillt nicht mehr an.

«Eine Sprunggelenkverstauchung ist nicht so banal, wie viele denken», erklärt Fournier. Viele Sportler würden nach einer solchen Verletzung länger nicht zur Verfügung stehen. «Wir sind froh, dass es nur vier Wochen gedauert hat», so der Nati-Doc.

adk 20 November, 2022 16:30