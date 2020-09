U21-Nati schafft in der Slowakei ein Mega-Comeback

Die Schweizer U21-Nati schreibt in der EM-Quali weiterhin eine Erfolgsstory. Auswärts kommt das Team von Mauro Lustrinelli in extremis zu einem 2:1-Sieg.

Bis zur 87. Minute sieht es für die Eidgenossen beim Spiel in der Slowakei schlecht aus: Das Heimteam geht in der 65. Minute in Führung, zudem sieht Nedim Bajrami in der 70. Minute nach einer missglückten akrobatischen Einlage im gegnerischen Strafraum die Rote Karte.

Doch drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit ist es Andi Zeqiri, der die Partie mittels Penalty ausgleich. Und in der 92. Minute legt Joker Dan Ndoye nach und sichert der Schweiz sogar den Sieg.

Damit liegt die Nati nach sechs Spielen und dem Punktemaximum in ihrer Gruppe weiterhin drei Zähler vor Topfavorit Frankreich.

psc 8 September, 2020 22:33