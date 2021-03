Yann Sommer verlässt die Schweizer Nati

Goalie Yann Sommer verlässt das Camp der Schweizer Nati nach dem 1:0-Sieg gegen Litauen.

Wie er nach dem Spiel verrät, war mit Nationaltrainer Vladimir Petkovic schon länger abgesprochen, dass er den Kreis der Mannschaft am Sonntagabend verlässt und in sein Zuhause nach Deutschland zurückkehrt. Gegenüber “SRF” kommentiert Sommer: “Ich hatte mit dem Trainer vor einigen Wochen ein Gespräch, in dem ich ihn darum gebeten habe. Wir haben ein paar familiäre Sachen in Deutschland, nix Schlimmes. Ich bin froh, kann ich ein paar Tage meine Frau unterstützen.”

Ersetzt wird der Gladbach-Legionär durch Gregor Kobel, der für die Vorbereitungen auf das Testspiel gegen Finnland am Mittwochabend einrückt.

psc 29 März, 2021 09:45