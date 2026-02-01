Durán wieder Thema in der Premier League

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Sören Mundt | Publiziert: 1 Februar, 2026 18:47
Jhon Durán könnte schon bald erneut auf dem englischen Transfermarkt auftauchen. Laut einem Bericht von «TEAMtalk» wird der frühere Angreifer von Aston Villa derzeit mehreren Premier-League-Klubs angeboten. Zu den Vereinen, die informiert wurden, zählen unter anderem Crystal Palace, Tottenham Hotspur und Leeds United.

Der kolumbianische Nationalspieler war im Januar 2025 für rund 71 Millionen Pfund von Aston Villa zu Al-Nassr gewechselt, kam dort jedoch nicht nachhaltig zum Zug. Im vergangenen Sommer folgte eine Leihe zu Fenerbahçe in die Türkei. Nun prüfen Vermittler offenbar, ob sich für den Stürmer eine Rückkehr nach England realisieren lässt.

Besonders Crystal Palace könnte Bedarf entwickeln. Bei den Londonern gilt ein Abgang von Jean-Philippe Mateta als möglich, der mit einem Wechsel zur AC Mailand in Verbindung gebracht wird. Sollte sich diese Personalie konkretisieren, wäre Durán eine Option für die Offensive der Eagles.

