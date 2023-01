Arsenal bestätigt Trossard-Transfer – Einsatz gegen ManUtd möglich

Der 28-Jährige wechselt für eine Summe von 21 Mio. Pfund von Ligakonkurrent Brighton & Hove Albion zu den Gunners. Durch Bonuszahlungen können noch weitere 5 Millionen hinzukommen. Arsenal hat die notwendigen Unterlagen für die Registrierung von Trossard bereits bei der Liga eingereicht und hofft, dass der Stürmer für das Topspiel gegen Manchester United am Sonntag zur Verfügung steht.

Trossard hat bei den Londonern bis 2027 unterschrieben.

Welcome to The Arsenal, Leandro Trossard ❤️

— Arsenal (@Arsenal) January 20, 2023