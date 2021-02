Arsenal will Dani Ceballos fest übernehmen

Der FC Arsenal hat Dani Ceballos in dieser Saison von Real Madrid ausgeliehen. Geht es nach den Gunners, bleibt der 24-Jährige längerfristig.

Trainer Mikel Arteta ist mit dem Spielmacher zufrieden, auch wenn dieser nicht immer in der Startelf steht. Gerne würde der Spanier auch in der kommenden Saison auf seinen Landsmann zählen. Laut einem Bericht von “The Sun” will Arsenal Ceballos fix von Real übernehmen. Eine Kaufoption wurde im Leihvertrag allerdings nicht eingebaut. Es stehen also Verhandlungen um die Ablöse an. Ceballos’ Vertrag bei den Königlichen läuft bis 2023.

Zudem möchte Arsenal auch den von Brighton ausgeliehenen Keeper Mathew Ryan über die Saison hinaus halten. Der 28-Jährige hat Stammkeeper Bernd Leno in dieser Saison während dessen Verletzungspause in 12 Premier League-Spielen vertreten.

psc 18 Februar, 2021 16:26