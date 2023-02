Arsenal nimmt Chelsea-Profi Jorginho unter Vertrag

Der 31-jährige Defensivstratege unterzeichnet bei den Nordlondonern einen Vertrag bis 2024 mit Option auf ein weiteres Jahr. Jorginho lief in den letzten viereinhalb Jahren für Chelsea auf. Arsenal zahlt für seine Dienste (inklusive Boni) 12 Mio. Pfund.

