Der 28-jährige Portugiese wechselt von Ligakonkurrent Southampton bis Saisonende auf Leihbasis zu den Gunners und verstärkt die rechte Seite der Londoner. Er wird eine Alternative zu Hector Bellerin sein, der in seit längerem immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. Da der Vertrag von Soares in Southampton zum Saisonende ausläuft, wird er für die Saints wohl nicht mehr auflaufen. Eine Vertragsverlängerung schloss er zuvor aus.

Cedric is to join us on loan until the end of the season.

— Arsenal (@Arsenal) January 31, 2020