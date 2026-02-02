SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Februar, 2026 17:43
Arsenal ist bei Sandro Tonali chancenlos

Der italienische Mittelfeldprofi Sandro Tonali wurde vom Berater aktiv bei Arsenal angeboten. Tatsächlich sind die Gunners aber völlig chancenlos.

Zwar haben die Arsenal-Verantwortlichen nach der Kontaktaufnahme durch den Agenten die Personalie gemäss «The Athletic» tatsächlich geprüft. Schnell wurde aber klar, dass ein Transfer des italienischen Nationalspielers am Deadline Day unrealistisch ist. Newcastle ist nicht bereit, sich von seinem Spielmacher zu trennen. Tonali steht bei den Magpies noch bis 2028 unter Vertrag und wird mindestens bis Saisonende auch da bleiben.

Arsenal trat wegen der Verletzung von Mikel Merino auf den Plan. Ob der Spanier anderweitig ersetzt wird, ist noch ungewiss.

