Für die WM-Playoffs

Die Sqaudra Azzurra bangt um Bastoni & Calafiori

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 März, 2026 13:11
Italien bestreitet Ende dieses Monats die WM-Playoffs und kommt es am 26. März zunächst mit Nordirland zu tun über. Möglicherweise fehlen mit Alessandro Bastoni von Inter und Riccardo Calafiori von Arsenal gleich zwei wichtige Spieler in der Defensive.

Beide verletzten sich am Wochenende bei Einsätzen für ihre Mannschaften. Genaue Diagnosen stehen aus. Ob Trainer Gennaro Gattuso auf Bastoni und Calafiori setzen kann, steht noch nicht fest. Beide wären in der Startelf wohl gesetzt, wenn sie fit sind.

Immerhin scheinen die ersten Signale positiv. Gravierende Verletzungen wurden zunächst nicht befürchtet. Calafiori fühlte sich laut Gunners-Coach Mikel Arteta unwohl und wurde deshalb ausgewechselt. Calafiori verletzte sich im Derby della Madonnina am Sonntagabend gegen Milan (0:1) bei einem Tackling, das ihm sogar eine Verwarnung eingebracht hat. Trainer Chivu sagte nach Schlusspfiff, dass er einen Schlag auf das Schienbein erhalten hatte. Bastoni humpelte im Anschluss.

Die Diagnosen werden im Laufe der Woche erwartet.

