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Neuer Vertrag

Der FC Arsenal startet die Verhandlungen mit Declan Rice

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 März, 2026 16:20
Der FC Arsenal startet die Verhandlungen mit Declan Rice

Der FC Arsenal will nach der erfolgreichen Vertragsverlängerung von Bukayo Saka auch Mittelfeldprofi Declan Rice langfristig an den Verein binden.

Laut «BBC» haben die Gespräche mit dem 27-Jährigen bzw. dessen Umfeld inzwischen begonnen. Der aktuelle Kontrakt von Rice läuft bis 2028 und enthält die Option zu einer einjährigen Verlängerung. Noch besteht für Arsenal deshalb kein grosser Druck.

Die Zielsetzung ist jedoch klar: Der englische Nationalspieler, der im Team von Trainer Mikel Arteta eine enorm wichtige Rolle einnimmt, soll langfristig bleiben. Rice dürfte sich bei einer Unterschrift über eine Gehaltserhöhung freuen. Sein neues Salär würde wohl auf die rund 350’00 Euro pro Woche angehoben werden, die Saka neuerdings kassiert. Rice steht zurzeit wöchentlich bei rund 280’000 Euro.

Im Sommer 2023 zahlten die Gunners für seine Dienste 113 Mio. Euro an West Ham. Rice steht inzwischen bereits bei 144 Pflichtspielen für die Nordlondoner. Dabei sind ihm 20 Treffer und 31 Assists geglückt.

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