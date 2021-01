Fenerbahçe-Boss: “Özil wäre ein Traum für uns”

Der Wechsel von Mesut Özil vom FC Arsenal zu Fenerbahçe Istanbul soll sich auf der Zielgeraden befinden. Der Klubboss der Türken schwärmt nun gar öffentlich vom Weltmeister.

Der FC Arsenal und Mesut Özil verhandeln dem Vernehmen nach derzeit wegen der Aufhebung des Vertrags, der im Sommer auslaufen würde. Anschliessend wäre der Weg frei für einen Wechsel in die Türkei zu Fenerbahçe Istanbul. Laut dem italienischen Transferexperten Fabrizio Romano sind die Verhandlungen bereits fortgeschritten.

Ali Koc, Klubboss von Fenerbahçe, sagte derweil gegenüber “TRT Spor”: “Özil wäre ein Traum für uns bei Fenerbahce. Der Verein weiss, was der Trainer will und unsere Transferpolitik richtet sich danach. Es gab noch keine offizielle Ankündigung. Was ich sagen kann, ist, dass wir näher dran sind als zuvor.” Es bleibt damit nur noch eine Frage der Zeit.

adk 11 Januar, 2021 19:33