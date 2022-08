Fix: Arsenal-Stürmer Nicolas Pépé wechselt in die Ligue 1

Arsenal bestätigt, dass der 27-jährige Angreifer für den Rest dieser Saison an die OGC Nizza ausgeliehen wird. Über eine Kaufoption verfügen die Südfranzosen nicht. Pépé stiess vor drei Jahren aus Lille zu den Gunners, konnte sich dort aber nicht nachhaltig durchsetzen. Vorerst geht es für ihn jetzt zurück in die Heimat.

Wishing you all the best on loan, Nico 🙌

— Arsenal (@Arsenal) August 25, 2022