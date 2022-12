Fulham will Kevin Mbabu schon wieder ersetzen

Erst im Sommer wechselte der Schweizer Rechtsverteidiger Kevin Mbabu von Wolfsburg zum FC Fulham. Nun könnte der 27-Jährige bereits wieder abgelöst werden – durch Cédric Soares.

Der 31-jährige Portugiese steht bei Arsenal unter Vertrag, nimmt dort aber keine zentrale Rolle ein. Laut «Sky Sports» bereitet Fulham ein Angebot für Soares vor. Der Routinier soll im Januar kommen, nachdem er in dieser Saison für die Gunners lediglich auf 28 Einsatzminuten kommt. Keine gute Nachricht ist ein solcher Transfer für Kevin Mbabu.

Der Abwehrspieler stand in dieser Spielzeit in der Premier League nur ein einziges Mal in der Startelf und kommt nur noch sporadisch zum Zug. Offenbar rechnet Fulham nicht damit, dass sich dies künftig ändert, obwohl Mbabu bis 2025 unter Vertrag steht. Mit Soares erhielte er einen weiteren Konkurrenten vorgesetzt. Gut möglich, dass sich der Schweizer seinerseits im Januar nach einem neuen Verein umsieht.

psc 14 Dezember, 2022 15:28