Wenn der FC Arsenal am Sonntagabend (18.10 Uhr) bei Nottingham Forest im Rahmen der 3. FA-Cup-Runde gastiert, wird Granit Xhaka nicht auf dem Rasen stehen. Der Mittelfeldmann befindet sich nämlich in Isolation, da er sich mit COVID-19 infiziert hat. Dies vermelden die ‘Gunners’ rund eine Stunde vor der Partie.

⚠️ Granit Xhaka and Folarin Balogun miss today’s match after testing positive for Covid, while Emile Smith Rowe and Takehiro Tomiyasu are absent due to a tight groin and tight right calf respectively pic.twitter.com/te5BvmE77G

— Arsenal (@Arsenal) January 9, 2022