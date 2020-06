Granit Xhaka ist zurück – und Arsenal braucht ihn

Nachdem Granit Xhaka gleich beim Restart der Premier League eine Sprunggelenksverletzung erlitt, ist er nun zurück.

Am Mittwochabend frohlockten die Gunners auf ihren Social Media-Accounts und bestätigten, dass der Schweizer Nationalspieler zuvor ein “Full training” absolvieren konnte. Mit anderen Worten: Granit Xhaka ist für das Ligaspiel gegen Southampton am Donnerstagabend bereit.

Und der 27-Jährige ist für die Gunners und Trainer Mikel Arteta ein sehr wichtiger Spieler. So ist der Punkteschnitt mit Xhaka auf dem Platz deutlich besser als ohne. Zur Erinnerung: Im vergangenen Herbst fehlte er wochenlang, nachdem es zum zwischenzeitlichen Zerwürfnis mit den Fans kam. In der Folge fand Arsenal nicht wirklich in die Spur.

Der Restart verlief für die Londoner (ohne Xhaka) ebenfalls gar nicht nach Plan. Nach der 0:3-Pleite zum Start gegen ManCity setzte es am vergangenen Wochenende auch bei Brighton & Hove Albion eine Pleite ab. In der Tabelle ist das Team bis auf den 11. Platz abgerutscht.

psc 25 Juni, 2020 09:40