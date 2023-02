Jorginho schliesst seinen Wechsel zu Arsenal ab

Der FC Arsenal ist bei seinen Bemühungen um Chelsea-Profi Jorginho erfolgreich: Der 31-jährige Italo-Brasilianer hat bei den Nordlondonern unterzeichnet.

Der Mittelfeldspieler unterzeichnet bei den Gunners einen Kontrakt bis 2024, der ausserdem eine Option für eine weitere Spielzeit enthält. Jorginho verlässt Chelsea somit ein halbes Jahr vor Vertragsende und schliesst sich einem direkten Ligakonkurrenten an. Die Ablöse beträgt laut Transferexperte Fabrizio Romano 10 Mio. Pfund plus bis zu 2 Mio. Pfund an Bonuszahlungen.

Arsenal sah schon länger Bedarf an einem zentralen Mittelfeldspieler und bemühte sich in den letzten Tagen auch um Moises Caicedo von Brighton. Die Wahl fällt nun aber auf Jorginho. Gunners-Coach Mikel Arteta soll sich persönlich sehr für den Transfer des Mittelfeldstrategen eingesetzt haben.

psc 31 Januar, 2023 17:06