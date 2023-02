Knieoperation: Arsenal-Profi Mohamed Elneny fällt lange aus

Der ägyptische Mittelfeldspieler Mohamed Elneny musste sich wegen Knieproblemen einer Operation unterziehen und fällt für lange Zeit aus.

Dies teilen die Gunners am Dienstagmittag mit. Elneny stand am 9. Januar letztmals auf dem Platz, nun wird er eine lange Zwangspause einlegen müssen. Über die genaue Ausfalldauer will oder kann Arsenal keine Angaben machen.

Wohl auch aufgrund dieses Ausfalls wollen die Londoner auf dem Transfermarkt noch einmal zuschlagen und den italienischen Nationalspieler Jorginho von Chelsea verpflichten.

We're all with you, Mo ❤️ — Arsenal (@Arsenal) January 31, 2023

psc 31 Januar, 2023 14:12