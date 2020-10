Londoner Klubs beobachten Goalie Trubin

Die zuletzt starken Darbietungen von Anatoliy Trubin sollen den Sichtungs-Mitarbeitern des FC Chelsea und des FC Arsenal nicht verborgen geblieben sein.

Anatoliy Trubin steht offenbar auf der Scoutingliste zweier Londoner Topadressen. Dem “Corriere dello Sport” zufolge beobachten der FC Chelsea und der FC Arsenal die Entwicklung des jungen Goalies sehr genau.

Trubin spielte sich in den letzten Wochen in den Fokus, als er für Shakhtar Donetsk in der Champions League herausragende Spiele ablieferte. Der 19-Jährige, der mit zwei Metern Körpergrösse ein mächtiges Erscheinungsbild hat, überzeugte in den Spielen gegen Real Madrid (3:2) und Inter Mailand (0:0) über alle Masse.

In der Ukraine verfügt der U21-Nationalspieler noch über einen bis Ende Juni 2024 datierten Vertrag. Shakhtar soll allerdings ab einer gewissen Angebotssumme schon im Januar zum Verkauf bereit sein. Dem Spitzenklub aus der Premier Liga schwebt angeblich ein Betrag von mindestens 25 Millionen Euro vor.

aoe 31 Oktober, 2020 13:01