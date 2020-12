Mesut Özil erhält konkretes Angebot aus der MLS

Ein Wechsel von Mesut Özil bereits im Januar wird nun doch zu einem konkreten Thema. Vor allem ein MLS-Klub soll grosse Anstrengungen unternehmen.

Wie die türkische Nachrichtenagentur “DHA” berichtet, zeigt DC United grosses Interesse am 30-jährigen Spielgestalter von Arsenal und will diesen zu Beginn des neuen Jahres unter Vertrag nehmen. Noch steht Özil bei den Gunners bis Saisonende unter Vertrag. In der Hinrunde ist er aber komplett aussen vor und darf weder in der Premier League noch in der Europa League mittun.

Klar ist, dass er eine deutliche Reduktion seines Jahresgehalts von 20 Mio. Euro in Kauf nehmen muss – entweder im Januar oder spätestens, wenn sein Vertrag bei den Londonern im nächsten Sommer ausläuft.

Auch Fenerbahçe soll nach wie vor grosses Interesse an ihm zeigen.

psc 9 Dezember, 2020 09:13