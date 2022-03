Mikel Arteta äussert sich zu Philippe Coutinho

Vor wenigen Tagen war dem FC Arsenal Interesse an Philippe Coutinho nachgesagt worden. In der Vergangenheit war der feine Techniker tatsächlich Thema, wie der Londoner Trainer Mikel Arteta offenbart.

Philippe Coutinho stand in den letzten Transferperioden durchaus auf der Watchlist des FC Arsenal. “Wir haben uns viele verschiedene Spieler mit den gleichen Qualitäten angeschaut. Am Ende haben wir uns aber für eine andere Option entschieden”, sagte Arsenal-Trainer Mikel Arteta vor dem Auswärtsspiel gegen Aston Villa (Samstag, 13.30 Uhr).

Just vor dem direkten Duell kamen Spekulationen auf, nach denen die Gunners Kontakt zu Coutinhos Umfeld aufgenommen haben, um die Möglichkeiten eines Wechsel auszuloten. Der Brasilianer blüht seit seinem Wechsel nach Birmingham auf und kommt bereits auf sieben direkte Torbeteiligungen in neun Spielen.

Arteta ist sich darüber im Klaren, dass von Coutinho in der aktuellen Form viel Gefahr ausgeht: “Wenn er am Ball ist und sich in gefährlichen Zonen aufhält, kann die Mannschaft viel bewegen. Er hat in der Offensivphase viel beigetragen, das müssen wir natürlich im Hinterkopf behalten.”

aoe 19 März, 2022 11:12