Mikel Arteta kündigt weitere Transfers beim FC Arsenal an

Der FC Arsenal ist auch in diesem Sommer wieder eines der Teams, von welchen die höchsten Transferinvestitionen ausgehen. In den nächsten Wochen dürfte sich sogar noch einiges bewegen, meint Mikel Arteta.

Mikel Arteta kündigt an, dass der FC Arsenal in den restlichen Wochen der Sommertransferperiode noch den ein oder anderen Neuzugang an Bord holen wird. “Wir werden es versuchen”, sagte der Trainer gegenüber “Sky Sports”, nachdem seine Mannschaft einen perfekten Start hingelegt hatte. “Wir haben jetzt ein paar Dinge am Laufen, und wenn wir sie bekommen, wäre das grossartig – aber im Moment müssen wir mit den Spielern arbeiten, die wir haben.”

Für Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko, Fabio Vieira, Matt Turner und Marquinhos haben die Gunners bisher 132 Millionen Euro ausgegeben. Der Start in die neue Saison ist mit einem 2:0 bei Crystal Palace am Freitagabend gelungen. Für Arteta aber kein Grund, nicht noch weiter an seinem Team zu arbeiten.

aoe 6 August, 2022 16:18