Özil mit Stichelei gegen Emery

Der FC Arsenal scheint mit dem neuen Trainer Mikel Arteta wieder einen Leistungsaufschwung zu erleben. Auch Mesut Özil blüht wieder auf, lobt seinen neuen Coach und stichelt gleichzeitig auch gegen Vorgänger Unai Emery.

“Er ist der richtige Mann im Klub”, lobt Mesut Özil seinen neuen Coach Mikel Arteta in der “Sun”. Mit dem Spanier spielte er bereits bis 2016 gemeinsam bei Arsenal, ehe der 38-Jährige vor wenigen Wochen zum Cheftrainer ernannt wurde. “Alle Spieler strahlen und geniessen die Zeit. Arteta bringt uns zurück zu den alten Arsenal-Tugenden. Kämpfen, Ballbesitz und die Spielkontrolle haben. Er weiss genau, was wir brauchen”, so der Offensivspieler weiter.

Unter Arteta-Vorgänger Unai Emery war Özil nur Reservist, das hat sich mittlerweile wieder geändert, weshalb der 31-Jährige einen Seitenhieb gegen seinen Ex-Coach nicht zurückhalten möchte: “Er (Mikel) kann uns alles zeigen, was er in seiner langen Karriere gelernt hat. Arteta weiss, wie er uns einzustellen hat und uns zu Erfolgen führt.”

adk 15 Januar, 2020 17:21